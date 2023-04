Criscitiello: «No santi in campo, Inter e Juventus si giocano tanto»

Inter-Juventus alle porte, l’attenzione di Michele Criscitiello su Sportitalia non va solo all’aspetto sportivo. Nelle ultime occasioni le immagini non sono state positive.

LIMITI – Servono limiti, Michele Criscitiello lo afferma ricordando l’ultimo Derby d’Italia: «Nell’ultima partita i giocatori sono andati oltre dopo il fischio finale. Per me che non sono finto prete se se le danno in campo penso che fa parte del gioco. Juventus-Inter avevano messo un punto, ma sono andati oltre. I giovani prendono esempio dai più grandi, ma un errore lo possono fare e sono giustificati. A me non va bene il razzismo territoriale e non solo per questione di pelle come con Lukaku. Sicuramente non ci aspettiamo dei santi in campo, ci si gioca tanto però ovviamente che non si ripeta quello che è successo nell’extra-time a Torino perché sono andati oltre».