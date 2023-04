Biasin: «Lukaku? Strategicamente stupido lasciarlo fuori! Inter ritrovata»

Biasin non è convinto dalle voci che danno Dzeko favorito su Lukaku nel ballottaggio in vista di Inter-Juventus di stasera (vedi formazione). Il giornalista, parlando su Radio Radio, segnala invece una possibilità diversa.

TUTTO IN BILICO – Fabrizio Biasin valuta il mese e mezzo rimanente: «In questo momento la stagione dell’Inter può avere scenari diversi. Uno fallimentare, dove perdi con le due peggiori nemiche e non finisci nemmeno fra le prime quattro. Viceversa potrebbe diventare una delle stagioni più importanti della storia. In mezzo a queste possibilità ci sta anche la conferma o meno dell’allenatore. Io credo che, nei pensieri della società, il quarto posto sia indispensabile per la conferma mentre per i tifosi forse è diverso. Chi gioca in attacco in Inter-Juventus? La mia sensazione è che giochi Edin Dzeko, ma non credo ci sia una decisione presa. Sarebbe strategicamente stupido lasciare Romelu Lukaku in panchina, dopo la prestazione che ha fatto domenica. Credo che alla fine potrebbe avere una maglia da titolare Lukaku».

IN RIPRESA – Per Biasin ci sono segnali confortanti: «Ci arriva stanca l’Inter, perché gioca una partita ogni tre giorni da un mese. Però galvanizzata, perché questa settimana si sono ritrovate un po’ di certezze: si sono sbloccati gli attaccanti, Lukaku e Lautaro Martinez soprattutto. La sensazione è che per le prossime due settimane, decisive per la stagione, la squadra si sia ritrovata. Inter-Juventus ha un valore grandissimo, va per forza di cose affrontata al 100%. Poi arriva la Lazio in campionato e non puoi sbagliare nulla perché vale il posto Champions League. Poi arriva la semifinale e che ve lo dico a fare… C’è bisogno di tutti i giocatori».