Inter-Juventus, oggi vale più dell’accesso alla finale di Coppa Italia

Inter-Juventus apre stasera alle 21 il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Al Meazza si riparte dall’1-1 dell’andata a Torino tre settimane fa, una partita il cui eco delle polemiche non si è ancora spento.

MESSAGGIO DA MANDARE – Inter-Juventus non è mai una partita banale e non potrà esserlo nemmeno stasera. Già il solo scenario – 1-1 all’andata e finale di Coppa Italia in palio per chi vince – dovrebbe bastare per caricare l’incontro. C’è però poi anche il contorno di quanto successo nelle ultime tre settimane, dalla squalifica della curva della Juventus (poi revocata) per gli insulti razzisti a Romelu Lukaku fino alla grazia a quest’ultimo per l’ingiusta espulsione dopo l’espulsione per aver… esultato a seguito del rigore dell’1-1. Passando per tutta un’altra serie di vicende che vanno dalla penalizzazione dei bianconeri fino addirittura a Calciopoli. L’Inter stasera ha un’occasione, possibilmente non fallire: eliminare la rivale di sempre vorrebbe dire mettere a tacere tante critiche, alcune giuste e altre esagerate. E pure mettere a tacere chi – da Torino – ha parlato troppo.

CHI DAVANTI? – Simone Inzaghi è uomo di coppa e ha preparato Inter-Juventus dandogli un valore forse anche superiore alla partita di Empoli, viste certe scelte. Gli zero minuti di Edin Dzeko al Castellani sono più di un indizio in vista di stasera, ma la doppietta di Romelu Lukaku potrebbe aver cambiato le gerarchie. Marcelo Brozovic non sta facendo bene, perciò Hakan Calhanoglu rimasto a sua volta in panchina tre giorni fa sembra dare più garanzie. La certezza, oltre alla difesa con Matteo Darmian terzo centrale, è su André Onana in porta visto che Samir Handanovic è squalificato dopo la rissa finale all’andata. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Juventus: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).