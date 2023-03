Cremonese sempre più giù! La Fiorentina si impone allo Zini

Cremonese-Fiorentina è terminata con il punteggio di 0-2. La squadra viola coglie la terza vittoria consecutiva in campionato con due gol per tempo: ci pensano Mandragora e Cabral

VITTORIA – La Fiorentina sembra aver preso la strada giusta in campionato. La squadra di Italiano, quest’oggi, ha colto la terza vittoria consecutiva in Serie A contro una Cremonese sempre più in fondo alla classifica. A decidere la gara in favore della “viola” due gol per tempo: al 27′ è Mandragora a sbloccare le marcature, sfruttando un pallone vagante in area toccato da Ikoné. Il raddoppio arriva nella ripresa con Cabral che, al 50′, finalizza una bella azione corale su assist dello stesso Mandragora. La Fiorentina sale a 34 punti, all’ undicesimo posto in classifica. Sempre più giù la squadra di Ballardini che rimane ultima a 12 punti.