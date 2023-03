Pioli: «Maldini, gol in Spezia-Inter? No comment! Obiettivo prime 4»

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salernitana, ha parlato del gol siglato da Daniel Maldini in Spezia-Inter. Il tecnico rossonero, inoltre, si sofferma sugli obiettivi stagionali del club

NO COMMENT – Questo il commento di Stefano Pioli: «Onestamente non ho visto Spezia-Inter, però poi ho visto il gol di Daniel, ha fatto un bel gol però non faccio nessun commento su questa situazione. Noi pensiamo a fare più punti possibili e tornare a vincere in campionato. La sconfitta di Firenze non ci ha dato la possibilità di trovare la continuità che vogliamo sino alla fine. Rendimento? Rispetto alla passata stagione stiamo facendo molto meglio in Europa e meno bene in campionato. Ma riuscire per tre anni di fila a metter il Milan in Riuscire a mettere in Champions è un nostro obiettivo. Sarebbe un segnale per la crescita del club. D’ora in avanti ogni partita sarà molto pesante e importante, dobbiamo spingere e provare a farlo già da domani sera. Obiettivi? Noi non ci stiamo pensando alla Champions League. Soprattutto per quello che ho visto nei miei giocatori in questi giorni. Sappiamo che le partite di campionato saranno importanti per la classifica, la Serie A ha allenatori che studiano glia vversari in modo più attento. L’obiettivo di arrivare fra le prime 4 non è secondario a niente, è la nostra priorità. Dobbiamo pensare a fare tanti punti e giocare bene e continuare sulla strada che abbiamo iniziato».