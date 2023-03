Sensi risponde a Verdi, termina in pareggio la sfida tra Verona e Monza

Il Monza guadagna un buon punto in trasferta a Verona 1-1 considerata la classifica, non un bene, invece, per la squadra allenata da Marco Zaffaroni. Al gol di Simone Verdi risponde quello di Stefano Sensi.

SOLO PARI – Dopo lo 0-0 del primo tempo, la sfida si sblocca solo nei secondi quarantacinque minuti. Gol Verona al 51′ con Simone Verdi con un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Dopo appena quattro minuti il gol di Stefano Sensi a riportare il risultato in parità, a pochi passi dalla porta non sbaglia il centrocampista in prestito dall’Inter. Monza scatenato, tant’è che al 58′ segna anche Caprari, ma il gol non viene convalidato dopo il VAR review.