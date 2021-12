Costacurta: «Vorrei Inter e Milan in uno stadio nuovo. Serve ottica diversa»

Costacurta ha giocato per anni al Meazza con la maglia del Milan, ma non è contro il progetto del nuovo stadio presentato in giornata (vedi articolo). Per l’ex difensore, ospite di Sky Calcio Show – L’Originale, l’Inter e i rossoneri devono puntare a un impianto moderno.

SI CAMBIA – Alessandro Costacurta è favorevole al progetto del Nuovo Stadio Milano: «A me piacerebbe vedere l’Inter e il Milan in uno stadio nuovo, uno stadio efficiente. È chiaro che dopo sono molto legato a quella che è stata la mia casa per tanti anni, sono cresciuto nelle giovanili e ho lasciato lì tante emozioni e un pezzo di cuore. Però, in un certo senso, Inter e Milan devono entrare in un’ottica diversa. Avendo la fortuna di girare l’Europa c’è molta differenza nella struttura che deve ospitare l’evento. Io credo che serva qualcosa di diverso».