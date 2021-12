Condò: «L’Inter fa dimenticare la squadra dell’anno scorso, non pensavo»

Condò è dell’idea che quest’Inter sia riuscita a superare quanto fatto da Conte nella passata stagione. Da Sky Calcio Show – L’Originale il giornalista ha parlato anche della questione stadio (vedi articolo).

MIGLIORATI! – Paolo Condò ammette: «Onestamente io non credevo che l’Inter, nel breve volgere di un girone, sarebbe riuscita a far dimenticare la squadra dell’anno scorso. Senza nulla togliere a quello di eccezionale che è stato fatto da Antonio Conte, Achraf Hakimi e Christian Eriksen, l’idea di bloccare Hakan Calhanoglu in una notte è stata una delle chiavi di questo girone d’andata. Non pensavo: i miei sono complimenti doppi. In tanti non lo pensavamo, poi non tutti lo ammettono».

IMPIANTO DOPPIO – Condò parla del progetto nuovo stadio: «Milano è l’unica città che ha avuto due squadre che hanno vinto la Champions League. Continuerà a essere, con questo stadio meraviglioso, l’unica che ha un solo stadio. Le altre hanno tutte il loro, questo è un progetto meraviglioso e stupendo però sarà sempre uno stadio per due. Secondo me il Milan e l’Inter hanno la dimensione per avere ciascuna il suo stadio. È l’unica: Real Madrid e Atlético Madrid ne hanno due, eccetera».