Prima Pagina IN Edicola: plusvalenze, per l’Inter tutto OK. Col Torino in 45.000

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Plusvalenze, blitz all’Inter. Da Radu e Pinamonti fino a Zaniolo, i contratti 2017-2019 nel mirino. L’ipotesi: conti alterati per il fair play finanziario. La società: tutto OK. Dopo la Juventus, indagine per falso in bilancio. La Finanza anche in Lega Serie A.

TUTTOSPORT

In quarantacinquemila per l’Inter ma il Torino ci crede. Grande pubblico per festeggiare lo scudetto d’inverno dei Campioni d’Italia. Juric però vuole stupire: «Non cambio l’atteggiamento della squadra, possiamo vincere anche contro i primi». Plusvalenze, l’Inter: «Noi siamo in regola». L’inchiesta tocca Milano: perquisita anche la sede della Lega Serie A. Milan estraneo.