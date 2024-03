Costacurta: «Inter, gioco meraviglioso. Bastoni il difensore più forte»

Costacurta in un’intervista realizzata da Giorgio Marota sul Corriere dello Sport ha espresso la sua opinione riguardo le prestazioni delle squadre italiane in Europa, in particolare l’Inter. Poi un complimento ad Alessandro Bastoni.

TANTI COMPLIMENTI – Alessandro Costacurta parla delle italiane in Europa e poi fa un complimento al giovane difensore dell’Inter: «Mi aspettavo qualcosa in più dalle italiane in Europa? L’Inter ha perso un’occasione, il Milan lo stesso contro Newcastle e Borussia Dortmund, Lazio e Napoli hanno sbattuto su due colossi. L’anno scorso siamo stati fortunati, quest’anno sfortunati. Però secondo me il gap con le migliori è diminuito nonostante i risultati. Il difensore italiano più forte oggi? Dico Buongiorno o Bastoni. Acerbi dentro l’area mi sembra quello più solido, ma in Nazionale può fare fatica. Il dominio dell’Inter mi ha sorpreso? Ha una qualità di gioco meravigliosa, quindi no».

Fonte: Giorgio Marota – Corriere dello Sport