Cosmi: «Inter, Inzaghi lavora bene! Due cose lo hanno dimostrato»

Cosmi elogia il gioco espresso dall’Inter fin qui in questa stagione. Il tecnico ne ha parlato in un suo intervento a Radio Serie A.

CON MERITO – In vista della sfida di questa sera, Serse Cosmi ha elogiato così la squadra allenata da Simone Inzaghi: «L’Inter ha vinto un trofeo importantissimo, una sconfitta ai rigori sarebbe stata una botta incredibile. Vedersi sorpassare dalla Juventus e contemporaneamente aver perso la coppa avrebbe inciso negativamente. Da Simone Inzaghi ci si aspettava questo salto di qualità, sono contento che lui abbia dimostrato con il suo sitema di gioco. L’Inter gioca bene, è ora di dirlo! Non è una squadra che specula, ha anche delle risorse in panchina e questo è merito della dirigenza. Se tu proponi una squadra che gioca quasi alla pari o addirittura meglio del Manchester City in finale, significa che l’allenatore sta lavorando bene. Sanchez è stato importante venendo dietro, mettendo in condizione i giocatori dal Napoli ad uscire. Quando hai queste risorse in panchina, è venuto fuori qualcosa in più».