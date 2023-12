Cosmi frena Camarda: «Inter, quanto ha sofferto Pinamonti? Poi…»

Cosmi non è uno che le manda a dire né quando si tratta di adulti né di giovani. L’allenatore perugino, nel corso di “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, viene interpellato anche sul milanista Camarda e risponde citando l’esempio di Pinamonti, lanciato dall’Inter nel 2016

OCCHIO AI GIOVANI – Tempo di giudizi sulle italiane in Europa e per Serse Cosmi la trasferta nerazzurra a Lisbona vale un commento positivo: «L’Inter ha fatto il suo. Non voglio parlare di “seconde linee” ma con una squadra diversa è riuscita a pareggiare un risultato che sembrava impossibile. Questa è l’Inter in generale, non solo quest’anno. Nella sua storia esistono queste partite da pazza Inter. Ed è una reazione positiva». Nel frattempo si continua a parlare di Francesco Camarda su cui Cosmi ha un pensiero piuttosto preciso e utilizza un esempio nerazzurro: «Camarda oggi è statistica, non di più. Andrea Pinamonti quando era all’Inter a 17-18 anni faceva stravedere ma ci sono tantissimi altri esempi. Poi qualcuno è riuscito ad avere una buona carriera, nel caso specifico di Pinamonti, ma quanto ha sofferto prima di venir fuori? Il Settore Giovanile ha giocatori di prospettiva. Prospettiva significa che alcuni sono già pronti e altri non hanno ancora capacità fisiche importanti per poter competere con i più grandi». Questo il pensiero di Cosmi su Camarda, baby talento del Milan diventato argomento mediatico nell’ultimo periodo. Soprattutto dopo l’esordio in Serie A da record in casa rossonera.