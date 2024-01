Correa debutta nel 2024, ma il Marsiglia non vince 11 contro 9

Prima presenza per Correa nel 2024, non giocava dall’infortunio del 30 novembre. Ma il Marsiglia, pur chiudendo undici contro nove, non va oltre il 2-2 col Monaco.

PARI NON NEGLI UOMINI – Il Marsiglia manca la possibilità di accorciare sulla zona Champions League, ossia quella che porta all’obbligo di riscatto per Joaquin Correa. Contro il Monaco quarto finisce 2-2, nonostante i monegaschi giochino tutta la partita in inferiorità numerica (anche doppia). Al 7’ segna Wissam Ben Yedder su lancio dalle retrovie, ma tempo quattro minuti e l’arbitro espelle Guillermo Maripan per fallo con chiara occasione da gol (molto discusso). Il Marsiglia pareggia al 38’, tap-in di Pierre-Emerick Aubameyang dopo un palo di Vitinha. Lo assegna il VAR, perché l’assistente aveva dato fuorigioco. Nel quarto minuto di recupero del primo tempo il Monaco torna avanti, segna Maghnes Akliouche. A inizio ripresa (50’) discesa di Leonardo Balerdi e gran gol con un destro dai venti metri. Gennaro Gattuso al 79’ mette in campo Correa, al posto di Emran Soglo. E all’86’ il Marsiglia resta con due uomini in più, perché Denis Zakaria riceve il secondo giallo. Pur undici contro nove il Monaco regge, anche perché Vitinha si mangia il gol partita nell’ultimo minuto di recupero: errore clamoroso a due passi dalla porta vuota.