Correa, convocazione non scontata con l’Argentina! In dubbio insieme altri due

La convocazione al Mondiale di Joaquin Correa nelle ultime ore è stata messa in discussione dal Commissario Tecnico, Lionel Scaloni. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo argentino, TyC Sports, lui e altri due giocatori argentini non sono ancora stati chiamati e sono in dubbio.

IN DUBBIO – Lionel Scaloni presto renderà nota la lista ufficiale dei convocati dell’Argentina per il Mondiale in Qatar. Tutto praticamente confermato, tranne tre giocatori ancora in dubbio, tra questi l’attaccante dell’Inter, Joaquin Correa. Oltre lui, anche Ezequiel Palacios e Angel Correa: secondo quanto riportato dall’emittente televisivo argentino, il Commissario Tecnico non lo ha ancora chiamati. La Nazionale non ha ancora programmato nessun volo aereo per loro tre.

Fonte: TyC Sports