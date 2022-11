Inter, nessuna sorpresa in vista dell’Atalanta: Dzeko, numeri da top – Sky

L’Inter ha ritrovato i tre punti e il sorriso contro il Bologna, soprattutto grazie a un super Edin Dzeko. Di lui e dei suoi numeri, ha parlato Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport24. l’Inviato ha poi riportato anche le ultime novità di formazione in vista dell’Atalanta.

DZEKO TRA I MIGLIORI − Edin Dzeko si sta rivelando sempre più il trascinatore di questa Inter. Di questo ha parlato il giornalista Matteo Barzaghi: «Ha preso in mano la squadra in questo periodo in cui è mancato Lukaku e ha accompagnato anche Lautaro Martinez. Poi soprattutto ha sbloccato la squadra sotto 0-1 contro il Bologna, in un momento non semplice dopo la sconfitta con la Juventus. Ha sfoderato un numero veramente importante, anche per le sorti della stagione perché ha ribaltato totalmente l’inerzia. Per cui è un Dzeko che come incisività tra gol e assist, nel nuovo millennio per numeri è subito dietro ai top, ed è nella top ten dell’Inter. Per questo penso che ci sarà ancora lui domenica con l’Atalanta».

Atalanta-Inter, si va verso una conferma dell’11 che ha battuto il Bologna

NOVITÀ DI FORMAZIONE − L’inviato ha poi riportato le ultime novità di formazione da Appiano Gentile: «Il tema è capire chi giocherà domenica alle 12:30. Una sfida che l’Inter deve vincere assolutamente, per la classifica, e per l’umore. Andare infatti alla sosta, con due mesi di lavoro poi, con una sconfitta sarebbe devastante per l’entusiasmo e per l’umore. Andrebbe anche un pò ad annacquare quella che è stata l’impresa dei nerazzurri in Champions League. Per cui ci aspettiamo grandi conferme nella formazione. Balla sempre quel ruolo in difesa Acerbi, De Vrij. Però per il resto credo che si vada verso una conferma. Poi l’allenamento importante è quello di domani. Davanti Dzeko e Lautaro Martinez. Centrocampo con i giocatori che stanno facendo bene, e magari Brozovic avrà ancora più minuti. Però Calhanoglu al momento è intoccabile lì in mazzo. Per cui si viaggia verso quella direzione. L’allenamento di oggi è terminato poco fa, assenti solo Darmian, D’Ambrosio e Lukaku che rivedremo nel 2023. Per il resto c’è la voglia di mantenere quell’entusiasmo riacquistato con il Bologna».