Condò: «Inzaghi? Salto di qualità all’Inter ben riuscito! Alla Lazio…»

Condò ha esaltato il lavoro all’Inter di Simone Inzaghi, che tra Lazio e Milano non ha patito, a detta sua, il grande salto di qualità

SALTO RIUSCITO − In collegamento su Sky Sport 24, Paolo Condò ha elogiato il tecnico dell’Inter: «Inzaghi? Allenare la Lazio è già un impegno gravoso, ha portato la Lazio in Champions League. Solo Sarri lo scorso anno ci è riuscito nuovamente. Il salto di qualità a Milano l’ho trovato riuscito, certo nell’anno dello scudetto del Milan, l’Inter forse aveva qualcosa in più. Ma la finale di Champions League l’anno scorso più tutte le coppe e le coppette messe in bacheca, ti dicono di un allenatore che non ha minimamente patito il salto di qualità in una squadra come l’Inter, che è obbligata a vincere».