De Canio: «Di Lorenzo? Può rimanere. Conte può convincerlo»

Luigi De Canio, ex allenatore di Serie A, ha parlato su TMW Radio della situazione in casa Napoli e del caso Giovanni Di Lorenzo, che interessa anche all’Inter.

MERCATO – L’ex allenatore di Serie A Luigi De Canio crede nel salentino: «Ho grande stima e fiducia in Conte. Qualsiasi cosa decida di fare va bene, perché è lui la garanzia. La Juventus ha vinto con lui dopo anni di brutte figure. Non me ne vogliano i suoi giocatori, ma all’epoca vinse con molti giocatori che non erano di livello, dei campioni. Ha vinto con Inter, Chelsea, non gli è riuscito solo con il Tottenham per ragioni interne, ma la sua professionalità e voglia la conosciamo. Pretende dai suoi giocatori ma li sa difendere fino in fondo, e li sa far rendere». Il riferimento finisce poi a Giovanni Di Lorenzo.

Di Lorenzo, futuro all’Inter? La risposta di De Canio

MERCATO – De Canio ha continuato in particolare sulla situazione del terzino, che interessa sia all’Inter che alla Juventus: «Che poi lui pretenda alcuni nomi ci sta, e dico che su Di Lorenzo sono stati fatti errori grossolani. Lo può convincere a rimanere? Pare sia stata la società che abbia detto che in caso di offerte le avrebbe valutate. Io penso però che Conte possa convincerlo, perché ha lo status di chi può convincere chiunque a giocare per lui. E’ un ragazzo da prendere come esempio Di Lorenzo, che ha fatto la gavetta»