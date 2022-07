Compagnoni: «Inter, con Lukaku salto di qualità! Mi faccio una domanda»

Lukaku ha fatto ritorno all’Inter dopo una sola stagione al Chelsea. Secondo Maurizio Compagnoni, il belga rappresenta un salto di qualità per la squadra di Inzaghi. Poi il giornalista, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, si pone una domanda

SALTO DI QUALITÀ – Romelu Lukaku rappresenta il fiore all’occhiello del mercato dell’Inter che ha riportato il belga a Milano grazie alla determinazione dello stesso giocatore. Maurizio Compagnoni non crede possa essere una minestra riscaldata: «Il fatto che Lukaku e Pogba abbiano voluto fortemente il ritorno in Italia lì metterà nella posizione di voler fare bene. Sono due grandi operazioni, Inter e Juventus fanno un salto di qualità».

REVISIONISMO – Compagnoni si pone una domanda: «È un’Inter più forte, soprattutto per il ritorno di Lukaku. È vero che l’Inter ha segnato tantissimo la scorsa stagione e ha fatto un bel calcio però quello che mi chiedo è: quelle famose sette partite dove si è giocata probabilmente lo scudetto e ha accusato un calo di rendimento, se ci fosse stato Lukaku sarebbero andate allo stesso modo? Secondo me no. Con uno dalla fisicità del belga, anche buttando il pallone avanti, qualcosa accadeva. Secondo me un paio di partite in più le avrebbe vinte».