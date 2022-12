Como – Reggina termina 0-1: venti minuti in campo per Fabbian

La Reggina di Pippo Inzaghi vince 0-1 in casa del Como e si rilancia dopo la sconfitta di giovedì contro il Frosinone capolista. 20′ in campo per Fabbian.A decidere è un gol di Hernani su calcio di rigore.

RILANCIO – La Reggina respira. Contro il Como, la squadra allenata da Pippo Inzaghi ritrova i 3 punti dopo la sonora sconfitta di giovedì contro il Frosinone primo in classifica. La partita si risolve solo al 78′, quando Hernani sblocca il match segnando da calcio di rigore. Per quanto riguarda l’Inter – oggi presente a Como nelle persone di Marotta e Inzaghi – circa 20′ in campo per Giovanni Fabbian, entrato al 71′ al posto di Lorenzo Crisetig, tra le altre un ex giocatore nerazzurro. Con questi 3 punti la Reggina sale a 32 punti, a meno 3 dal Frosinone, impegnato stasera contro il Pisa.