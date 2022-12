Suditirol-Ternana, pareggio a reti bianche! Pompetti in campo nella ripresa

Finisce 0-0 la sfida in zona play-off fra il Sudtirol e la Ternana. Un pareggio a reti bianche e con pochi sussulti. Pompetti, centrocampista in prestito dall’Inter alla squadra di Bisoli, in campo nella ripresa

RETI BIANCHE – Sudtirol e Ternana non si fanno male. Il match valevole per le zone nobili della Serie B termina infatti con il punteggio di 0-0. Una gara con poche emozioni, in cui la squadra di Bisoli si rende pericolosa solo sul finire del secondo tempo. Fra le fila dei padroni di casa in campo, nella ripresa, anche Pompetti giovane centrocampista in prestito dall’Inter.