Collovati: «Milan, formazione da perdente. I numeri sono dalla parte dell’Inter»

Collovati commenta le prestazioni di Inter e Milan nel derby milanese. L’ex calciatore, ospite di Rai 2 a “La Domenica Sportiva”, non comprende alcune scelte tattiche dei rossoneri. Di seguito il suo pensiero.

NUMERI – Fulvio Collovati, al termine di Inter-Milan, valuta il momento delle due squadre. Così l’ex calciatore, ospite nello studio di “La Domenica Sportiva”: «Milan passivo. Mai visto affrontare un derby in questo modo. Evidente già dalla formazione schierata da Stefano Pioli, quasi da perdente. La classifica non dà l’idea dello stato attuale del Milan, cinque sconfitte e due pareggi. Rossoneri profondamente in crisi, involuzione tattica. I numeri sono dalla parte dell’Inter. Nelle ultime cinque partite i nerazzurri ne hanno vinte quattro e ne hanno persa solo una».