Collovati: «Inter, Lukaku gol ma ricordiamo i Mondiali! Una coppia avanti»

L’Inter è scesa in campo contro la Reggina con l’inedita coppia d’attacco formata da Lukaku e Dzeko, entrambi andati in gol. Collovati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, promuove entrambi ma la preferenza va ad un altro tandem offensivo. Di seguito le sue dichiarazioni

COPPIE – L’Inter di Simone Inzaghi può puntare sulla coppia formata da Romelu Lukaku ed Edin Dzeko? Secondo Fulvio Collovati, il miglior tandem è un altro: «Diciamo che la coppia che ha dimostrato di avere più affinità è Lautaro Martinez-Lukaku ma bisognerà capire in quali condizioni ritorna l’argentino. Anche con Lukaku e Dzeko puoi sfidare ogni difesa, per cui tutto dipende dalle condizioni del giocatori dell’Inter. Possono tenere in apprensione ogni difesa, non solo quella del Napoli. Se ci sarà Lautaro bene perché ha dimostrato di essere più affiatato con Lukaku ma benissimo anche Dzeko, per cui è una coppia perfetta. Con chi partirei contro il Napoli? Se fosse in buone condizioni, partirei con Lukaku e Lautaro che è la coppia su cui l’Inter ha fatto più affidamento, poi in corsa mi sembra che la panchina non abbia molti problemi».

PUNTI INTERROGATIVI – Collovati non si sbilancia sulla ripresa del campionato che vedrà l’Inter sfidare il Napoli: «Io ho molti punti interrogativi per via di questa lunga sosta. Per quanto riguarda l’Inter, è vero ha fatto gol Lukaku ma ricordiamoci il Lukaku dei Mondiali dove è stato in panchina per poi entrare alla fine. Per cui mi fate una domanda alla quale non so rispondere, solo il Napoli può pensare di cominciare male questo campionato».