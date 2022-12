Lukaku-Dzeko, il tandem pesante funziona: entrambi in rete con la Reggina

Ieri, in Reggina-Inter, Simone Inzaghi ha schierato dal 1′ il tandem pesante composto da Edin Dzeko e Romelu Lukaku. I due sembrano avere già un buon feeling, oltre ai gol realizzati

BUONA LA PRIMA – Del tandem Lukaku-Dzeko. I due hanno giocato ieri insieme per la prima volta in Reggina–Inter, e le risposte sono state abbastanza positive. Partendo dall’aspetto più banale, entrambi sono andati in rete. Ottima notizia soprattutto per il belga, che doveva ritrovare la via della rete dopo il triste epilogo del Mondiale in Qatar, soprattutto nella partita contro la Croazia. Big Rom è sembrato un po’ appesantito, ma è tutto normale. Ci vorrà tempo per rivederlo al top, ma il gol e il palo fanno ben sperare. L’altra nota positiva è la compatibilità tra i due attaccanti. Nonostante entrambi stiano molto in area di rigore per sfruttare i cross delle fasce, non si pestano i piedi. Cosa che, invece, succede tra Dzeko e Lautaro Martinez. il 9 e il 90 si completano bene, perché il bosniaco agisce da regista offensivo, mentre Lukaku si occupa di quello che meglio gli riesce, ovvero la ricerca della profondità e la finalizzazione. Inzaghi potrebbe decidere di riproporre questa coppia anche in Sassuolo-Inter, per capire se effettivamente i due possano partire insieme anche contro il Napoli.