Clamoroso Benfica! Ultras irrompono nell’Hotel dei tifosi dell’Inter e scatenano il panico

Da non credere quello che è successo nella notte dopo Benfica-Inter terminata sul punteggio di 3-3 dopo l’incredibile rimonta dei nerazzurri allo Stadio da Luz. Secondo quanto riportato da Record, i tifosi portoghesi sono entrati nell’Hotel dei tifosi avversari scatenando il panico.

ATTIMI DI PAURA – Attimi di terrore nell’Hotel “Stay Aeroporto”, a Portela, dove intorno all’1:40 di notte una cinquantina di tifosi ultras del Benfica, vestiti di nero e armati di manganelli di legno, hanno invaso l’albergo dove c’erano diverse decine di tifosi dell’Inter. Secondo quanto riportato da Record, i tifosi del Benfica sono entrati nell’hotel causando danni materiali alla struttura e creando il panico. L’obiettivo era chiaramente quello di entrare in conflitto con i tifosi nerazzurri, ma come riportato dalla polizia, questo fortunatamente non è avvenuto. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, dopo essere state contattate da un dipendente dell’hotel, i tifosi del Benfica erano già andati via. Le immagini della videosorveglianza dell’Hotel potrebbero però essere decisivi per indentificare i sospettati. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti, oltre i danni materiali.

Fonte: Record