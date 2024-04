Chiesa: «Crollo? Dopo l’Inter abbiam capito che il treno era passato!»

Federico Chiesa, al termine di Juventus-Lazio, spiega a cosa è dovuto il momento negativo della sua squadra: il motivo è ravvisabile nella sconfitta subita a San Siro contro l’Inter.

AMARO IN BOCCA – Federico Chiesa intercettato da Sky Sport 24 dichiara: «Volevamo il risultato, cosa che non è avvenuta negli ultimi due mesi. Quindi siamo contenti della prestazione ma c’è da ricordarsi che questa è la Coppa Italia. Ci penseremo di nuovo tra un mese. Adesso c’è da pensare al campionato e rimettere le cose a posto. Come mai da +1 a – 20 dall’Inter? Dopo la partita con l’Inter, ma forse proprio dall’1-1 contro l’Empoli, ci è rimasto l’amaro in bocca. Poi siamo andati a San Siro e abbiam perso. Lì abbiam capito che il treno forse era passato. Ma non era assolutamente così. Abbiamo sbagliato come squadra, come giocatori. Abbiam provato in qualsiasi modo ad uscire da questo periodo però i risultati non sono arrivati come nel girone d’andata e questo alla lunga pesa. Stagione positiva se? Se la Juventus entra in Champions League e vince la Coppa Italia».