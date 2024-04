Juventus, Serie A no Coppa Italia sì: il duo d’attacco ferma la Lazio!

Dopo aver perso in Serie A, proprio contro la Lazio, appena 3 giorni fa, la Juventus trova la vittoria nella semifinale di Coppa Italia. L’andata all’Allianz Stadium termina 2-0.

ANDATA – Juventus-Lazio, semifinale d’andata di Coppa Italia, all’Allianz Stadium di Torino termina 2-0. Dopo un primo tempo bloccato, che rischiava di essere condizionato da un calcio di rigore assegnato dall’arbitro ai bianconeri e revocato dal VAR per fuorigioco – si sblocca solo nei secondi 45′. Cinque minuti dopo la ripresa Cambiaso trova il corridoio giusto per Chiesa, che al centro dell’area calcia col destro e imbuca l’1-0. Al minuto 64 è il turno di Vlahovic. Il serbo neutralizza la difesa biancoceleste e infila col sinistro in rete. Dopo le difficoltà dimostrate in campionato, ormai lontana dall’Inter, la Juventus torna a vincere e lo fa in Coppa Italia, aprendosi la strada verso la finale ai danni della Lazio. I biancocelesti proveranno a giocarsi il tutto e per tutto nella sfida di ritorno a fine aprile.