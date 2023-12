Champions League, attesa per le date di Inter-Atlético Madrid: ecco quando escono

Dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League uno dei principali motivi di interesse è legato all’uscita di date e orari delle partite. Ecco quando si conoscerà il calendario, compreso Inter-Atlético Madrid.

GLI ORARI – L’UEFA ha stabilito che non ci sarà da attendere molto per il calendario degli ottavi di finale di Champions League. Entro le 18 di oggi, forse anche un paio d’ore prima, sarà reso noto il programma delle partite con date e orari. Come noto già da prima del sorteggio, l’Inter giocherà la gara d’andata in casa e il ritorno sul campo dell’Atlético Madrid. Andata al Meazza il 13, 14, 20 o 21 febbraio, ritorno al Civitas Metropolitano il 5, 6, 12 o 13 marzo sempre alle ore 21. Da ricordare che, come già da due stagioni, il gol in trasferta in Champions League non vale più doppio.

DOPPIO FRONTE – Il calendario di Champions League e le date di Inter-Atlético Madrid avranno ripercussioni anche sulla Serie A. Mercoledì, come da programma indicato a inizio stagione, usciranno le date dalla ventesima alla ventinovesima giornata. E, dopo gli ultimi sviluppi sulla Supercoppa Italiana, bisogna capire quando si giocherà Inter-Atalanta della ventunesima giornata perché sarà rinviata rispetto al 20-21 gennaio. Col recupero che potrebbe essere proprio nella settimana dedicata agli ottavi di Champions League ma in cui l’Inter non sarà impegnata. In questo caso non si potrebbe però giocare di sera, in contemporanea con la competizione UEFA, ma indicativamente con il calcio d’inizio fra le 18 e le 18.30.