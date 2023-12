Serie A, le date dopo la Supercoppa: il nuovo calendario dell’Inter – CdS

A seguito delle numerose polemiche riguardo i continui slittamenti per la Supercoppa Italiana, sembra ormai stilato il calendario con le date dei recuperi di Serie A per l’Inter e le italiane impegnate, riportate dal Corriere dello Sport.

DATE – Il consiglio di Lega ha finalmente approvato le date per la Supercoppa Italiana, a seguito dei recenti rinvii continui da parte degli arabi. La competizione si svolgerà a gennaio 2024. Andranno rinviate le gare delle rispettive partecipanti in Serie A previste in quell’intervallo di tempo, su tutte Inter-Atalanta. I recuperi di ogni partita rinviata avverranno nella settimana in cui non ci saranno ottavi di Champions League per Inter, Lazio e Napoli, previsti per il 13/14 febbraio o 20/21 dello stesso mese. In quel lasso di tempo saranno libere anche Fiorentina e Atalanta, che non hanno in programma spareggi per le competizioni europee che le vedono concorrenti. L’ufficialità arriverà mercoledì.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota