CEO Shakhtar Donetsk: "Con Inter e Real Madrid tutto il contrario! Girone…"

Serhiy Palkin Shakhtar Donetsk

Serhiy Palkin, CEO dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale della società ucraina. In vista della partita con l’Inter di mercoledì prossimo, decisiva per il girone di Champions League, ha ribadito la difficoltà del gruppo.

PRONTI ALL’APPUNTAMENTO – Serhiy Palkin valuta il girone di Champions League dello Shakhtar Donetsk: «Ci sono state molte critiche ultimamente, e in un certo senso era giusto perché nessuno vuole perdere, soprattutto con i punteggi visti col Borussia Monchengladbach. Spero però che ci siamo rimessi in pista. Molte persone hanno detto che abbiamo vinto per caso (col Real Madrid, ndr), ma posso assicurarvi che non è così. Abbiamo una certa strategia, sappiamo dove andare e cosa fare. Fare previsioni è difficile, ma la cosa più importante è il punteggio in classifica, oltre al gioco mostrato dalla squadra. Siamo ottimisti per il futuro».

CHI PASSA? – Palkin non fa pronostici: «Onestamente è complicato, come ho detto prima. In realtà ci aspettavamo di lottare col Borussia Monchengladbach, invece è andato tutto al contrario: abbiamo battuto due volte il Real Madrid e pareggiato con l’Inter. Abbiamo trovato il gruppo più difficile durante il mio mandato allo Shakhtar Donetsk, e lavoro qui da più di diciassette anni. Tuttavia, più è difficile il girone più è interessante. Sono sicuro che la vittoria col Real Madrid ci aiuterà per la stagione».

