Beccalossi: “L’Inter lotterà fino alla fine, convinto! Serie A anomala”

Evaristo Beccalossi

Beccalossi non ha dubbi: l’Inter sarà protagonista per la vittoria della Serie A, nonostante i cinque punti di ritardo dal Milan dopo nove giornate. L’ex giocatore nerazzurro ne ha parlato nel corso di “Sportitalia Mercato”: ecco la sua analisi.

TANTE IN LOTTA – Per Evaristo Beccalossi la Serie A sarà imprevedibile, visto quanto successo in queste prime nove giornate. Secondo lui, però, c’è una certezza: «L’Inter c’è, sono convinto che lotterà fino alla fine. Però in questo campionato, e il Milan sta dimostrando perché è in testa meritatamente, ci sono quattro o cinque squadre. È un campionato anomalo: mi aspetto di tutto».