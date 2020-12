Taveri: “Lukaku non leader come Ibrahimovic, ma palla...

Taveri: “Lukaku non leader come Ibrahimovic, ma palla in buca. All’Inter…”

Mino Taveri

Lukaku ha trascinato l’Inter martedì sera contro il Borussia Monchengladbach, realizzando la doppietta che tiene i nerazzurri in corsa per andare agli ottavi di Champions League. Mino Taveri ne ha parlato a Mediaset, paragonando il belga a Ibrahimovic.

MEGLIO UNO O L’ALTRO? – Mino Taveri, nel corso di “Pressing Champions League” su Italia 1, parla di Romelu Lukaku: «Non è un leader come Zlatan Ibrahimovic, per esempio. Cioè: non è che lo vedi, però è un leader per il gioco dell’Inter. Sai che è lì davanti e che gli puoi passare la palla in qualsiasi momento, la terrà e farà salire la squadra. Lui è magari meno leader a livello caratteriale, rispetto a Ibrahimovic, ma è leader a livello tecnico. La metti in banca: o gira lui o fa girare gli altri».