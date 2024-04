Cecchi sicuro: «Sentenza Acerbi segna in modo positivo un fatto!»

Cecchi risponde alla domanda sulla sentenza legata a Francesco Acerbi. Il giornalista commenta l’assoluzione del difensore dell’Inter.

SCUOLA − Stefano Cecchi, a Radio Sportiva, viene incalzato da un ascoltatore nuovamente sul caso Acerbi-Juan Jesus: «Acerbi non è stato giudicato innocente, ma non colpevole. Perché nel dibattimento non c’era nessuna prova che desse la certezza al 100% che la cosa lì fosse avvenuta. Non avendo le prove il Giudice ha scelto la via garantista. Ossia di garantire più la presunzione di innocenza, che quella di colpevolezza. Sentenza che può fare scuola. Ma non è che Acerbi sia innocente, non si sono trovati gli elementi per ritenerlo colpevole. L’assoluzione di Acerbi segna in modo positivo il fatto che c’è un forte fronte che fa dell’antirazzismo una battaglia seria, vera che la sente sulla propria pelle».