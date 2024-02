Cecchi: «Marotta? Usa una risorsa! Inter costruita così»

Cecchi esalta la capacità manageriale di Marotta, che anche in questa stagione sta riuscendo a tenere l’Inter competitiva nonostante le difficoltà della proprietà. Le sue parole a Microfono Aperto su Radio Sportiva.

A ZERO – Stefano Cecchi risponde a una domanda di un ascoltatore – milanista – che metteva in dubbio la capacità di Giuseppe Marotta di comprare giocatori in scadenza, ipotizzando che ci siano commissioni dietro: «Io sui soldi ho difficoltà, perché peraltro c’è un ente che controlla i bilanci. Il parametro zero uccide le piccole, ma se lo sai usare è una risorsa. L’Inter si è costruita la squadra così: credo che una squadra di calcio debba dividersi fra parametri zero e investimenti lungimiranti, perché Benjamin Pavard l’ha pagato e ha reso. Non mi sembra uno scandalo».