Compagnoni: «L’Atlético Madrid ha una mancanza, per l’Inter un vantaggio»

L’Atlético Madrid ieri sera ha perso 0-1 nell’andata delle semifinali di Copa del Rey contro l’Athletic Club. Sui prossimi euroavversari dell’Inter Compagnoni segnala una mancanza che può aiutare negli ottavi di Champions League.

EURORIVALE – Dopo la sconfitta di ieri, Maurizio Compagnoni a Sky Sport 24 commenta l’Atlético Madrid: «È una squadra tosta, forte, da anni protagonista nella Liga e nelle coppe europee. L’allenatore è sempre lo stesso, Diego Pablo Simeone lo conosciamo benissimo. È una squadra con una coppia d’attacco veramente forte, Morata-Griezmann, che ha tanti centrocampisti interessanti però secondo me ha un buco. E non è un buco piccolo, che è quello del regista: il perno di centrocampo. Ho visto che Simeone ha adattato Saul Niguez, che però non ha le caratteristiche. C’è Pablo Barrios, ma non lo è: all’Atlético Madrid manca il leader davanti alla difesa. Questo potrebbe essere un vantaggio per l’Inter, che davanti alla difesa ha un giocatore straordinario come Hakan Calhanoglu».