Cattelan: «Nuova maglia Inter? Indossata la più bella d’Europa!»

Alessandro Cattelan, presentatore e noto tifoso dell’Inter, si esprime sulla nuova maglia che ha fatto il suo debutto sabato sera a Lugano. Sul suo profilo Instagram la promuove in pieno.

PREFERENZA – La nuova maglia dell’Inter, svelata negli scorsi giorni e indossata per la prima volta sabato nell’amichevole col Lugano, ha fatto molto discutere. Soprattutto per la tonalità dei colori, che a molti fa storcere il naso dicendo come non ci sia “realmente” il nero. Alessandro Cattelan, con una storia sul suo account Instagram, la promuove: “La prima amichevole dell’Inter di ieri è servita per capire che la nuova maglia, che in foto sembrava orrenda, indossata è probabilmente la più bella di tutta la Serie A. Ma che dico? Di tutta Europa”.