Nandez-Inter, nuovo incontro in settimana. Decise le alternative – Rai

Nandez è sempre nel mirino dell’Inter e nei prossimi giorni col Cagliari si tornerà a discutere per provare a chiudere la trattativa. Intervenuto a “La Domenica Sportiva Estate”, l’esperto di mercato Ciro Venerato ha fatto il punto della situazione, indicando anche i nomi delle possibili alternative.

CACCIA ALL’ESTERNO – Secondo Ciro Venerato, dopo la cessione di Achraf Hakimi, la volontà dell’Inter è quella di non cedere né Romelu Lukaku né Lautaro Martinez. Vista la situazione di bilancio, i nerazzurri potranno operare solo in prestito con diritto di riscatto, non obbligo. A Lugano c’è stato un incontro con l’agente di Nahitan Nandez, che però l’Inter ha definito casuale. In settimana ci sarà un nuovo incontro con il Cagliari, che vorrebbe cedere l’uruguaiano a titolo definitivo. L’Inter invece spera, avendo già dato Dalbert e trattando la cessione di Radja Nainggolan, di trovare un accordo in prestito per il giocatore richiesto da Simone Inzaghi. Le alternative sono Hector Bellerin, Alex Telles e le idee last minute Davide Zappacosta e Alessandro Florenzi, nomi che però non scaldano troppo.