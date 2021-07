Dimarco dà più possibilità a Inzaghi nella nuova Inter: stop al mercato

Dimarco ha convinto nella prima amichevole dell’Inter, tanto da portare Inzaghi a elogiarlo pubblicamente (vedi articolo). Per lui le voci di mercato ormai sono già lontane.

PROMOSSO – Nell’amichevole col Lugano ha subito messo in mostra le sue qualità Federico Dimarco. Il difensore, reduce da un anno e mezzo al Verona, si è reso protagonista più volte ed è stato fra i migliori (vedi pagelle). Il classe ’97 può essere impegnato sia come terzo di difesa, come avvenuto nella prima amichevole e spesso all’Hellas, sia come esterno a tutta fascia. Un qualcosa che per Simone Inzaghi risulterà molto utile nel corso della stagione, con l’aggiunta che l’Inter può registrarlo come prodotto del vivaio sia nella lista Serie A sia in quella UEFA. Su Dimarco, di recente, si è parlato di mercato e di possibilità di venderlo. In particolare la Roma si era interessata (vedi articolo), ma nelle scorse ore ha trovato il terzino sinistro: Matias Vina, uruguayano del Palmeiras (vedi articolo). Coi giallorossi che si tolgono dalla corsa Dimarco può essere a tutti gli effetti tolto dalle uscite: l’Inter punterà su di lui.