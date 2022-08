Cassano: «Skriniar non sul pezzo, anche goffo! Brozovic ‘problema’ Inter»

Cassano prosegue la sua crociata nei confronti di Skriniar, ma non solo. L’ex attaccante ce l’ha anche con l’inizio di stagione di Brozovic all’Inter, a suo dire non eccellente. Ecco come si è espresso alla Bobo TV.

NON BENE – Antonio Cassano ce l’ha con un giocatore dell’Inter in particolare: «Milan Skriniar non è quello. Bisogna vedere cosa faranno con il rinnovo, ma è già un punto interrogativo. Io lo vedo in queste partite innanzitutto molto indietro fisicamente, anche svagato e goffo con tanti errori. Io Inter lo darei via, perché ci guadagnerebbe tanto e il ragazzo guadagnerebbe tre volte di più. Ovviamente si dovevano muovere prima, invece lo tengono e noi giocatori pensiamo anche a mercato chiuso se ricapiterà mai l’occasione di andare al PSG e giocare con quei fenomeni. E se poi il PSG vince la Champions League? Noi calciatori siamo delle macchine abbastanza particolari. Lo vedo non sul pezzo, poi lui è un ragazzo fantastico che sa aiutare. La vedo troppo semplice: se n’è parlato per due mesi, poi Skriniar incedibile. E questo non aiuta il ragazzo».

L’ALTRA DIFFICOLTÀ – Cassano va oltre Skriniar: «Il secondo problema è Marcelo Brozovic. Deve crescere velocemente per far crescere la squadra: se gira Brozovic l’Inter è una squadra, altrimenti è un’altra cosa. Ha avuto delle difficoltà, ne verrà fuori ma è un punto interrogativo. Poi dietro: a sinistra ha un grande problema, clamorosamente Ivan Perisic via. Alle volte vedi Matteo Darmian o Federico Dimarco, Robin Gosens non è quello che ci aspettavamo dopo quanto fatto all’Atalanta».