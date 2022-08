Zampini: «All’Inter gli si concedono alibi sulle assenze, alla Juventus no!»

Massimo Zampini non rinuncia mai a difendere la sua Juventus nonostante si parli dell’Inter. Solito confronto fra le due squadre, questa volta in merito all’alibi delle assenze

QUESTIONE DI ALIBI − Zampini tira in ballo la Juventus in un discorso legato alla sconfitta dell’Inter con la Lazio: «Per me l’Inter rimane la più forte e completa del campionato. Anche se mi ha stupito molto la sconfitta netta all’Olimpico. Però mi accorgo che alla Juventus viene meno concesso l’alibi delle assenze clamorosamente pesanti come Di Maria, Pogba ecc… All’Inter gli si concede invece maggior elasticità. Tipo lo scorso anno mancava solamente Marcelo Brozovic e si prendeva come alibi per le non vittorie dei nerazzurri. Nonostante ci fossero altri 10 giocatori in campo». Queste le sue parole in collegamento su Pressing.