Casarin: «Darmian mano involontaria, ma cambiano protocollo ogni tre minuti!»

Paolo Casarin, ex arbitro italiano, in un suo intervento sulle frequenze di Rai Radio 1 ha analizzato i due casi “dubbi” di Bologna-Inter. Vale a dire il tocco di mano di Matteo Darmian involontario e il gol annullato a Musa Barrow.

CASI DUBBI – L’ex storico arbitro italiano Paolo Casarin si esprime così sui casi dubbi di Bologna-Inter: «Situazione in area dell’Inter abbastanza rapida che ha portato a una caduta di Darmian in gioco per cui il pallone ha sbattuto nel suo braccio. Di solito in questi anni queste cose involontari erano punite con calcio di rigore. In questo caso Orsato si è rifatto alla conoscenza antica del gioco del calcio e il protocollo, che non può essere modificato ogni tre minuti. Poi il tiro di Barrow in direzione della porta, ma Onana è stato disturbato da Dominguez del Bologna per cui l’arbitro ha pure annullato il gol».