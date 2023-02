Sala: «Amareggiato, non sorpreso. Inter? Possibile stadio fuori Milano»

San Siro e lo stadio per Inter e Milan è diventato un vero e proprio caso: così dopo Alessandro Antonello lato nerazzurri (vedi QUI), ha parlato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine della riunione tenuta con i vertici dei due club in Comune.

STADIO − Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare della questione stadio dopo la riunione tenuta in Comune con i vertici societari di Inter e Milan. Queste le sue parole una volta terminato l’incontro: «Fondamentalmente rimane viva l’ipotesi di un unico stadio per le due squadre. Ma il Milan oggi ha annunciato che sta guardando con interesse una nuova area, che è quella de La Maura. La sta guardando come iniziativa. solo del Milan. Non sono sorpreso ma non avrei voluto leggere la notizia dai giornali. Perciò li ho convocati. Ora il processo per l’autorizzazione dello stadio vicino all’attuale Meazza va avanti. Ma ho chiesto loro entro due o tre settimane di rispondere alla nostra richiesta del piano economico/finanziarie o di dirci invece che abbandonano questa ipotesi. Saremo in attesa del Milan che vorrebbe fare uno stadio ma portandoci anche giovanili e femminili, sganciandosi dall’Inter».

INTER − Ancora sulla questione, Sala ha continuato: «L’Inter sta guardando un’altra area fuori Milano, non hanno comunicato quale perché hanno un accordo di riservatezza. Diventa evidente che San Siro non lo vuole più nessuno ma un passo alla volta. Sono amareggiato da Sindaco, cittadino e tifoso. Ma l’avevamo capito, sarà un problema in più per noi. Ho sempre detto che, se il nuovo stadio sorgesse nella stessa zona di San Siro, non poteva coesistere con il Meazza. Non può rientrare negli interessi strutturali del Comune. L’utilizzo può essere di concerti. Desidero che venga costruito nel Comune di Milano, ma aree in questo momento non ce ne sono. San Siro per una sola squadra? Non sarebbe troppo caro ma le squadre non ritengono di ottenere costi giusti».