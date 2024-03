Carrera: «Fa scalpore il cammino dell’Inter, percorso stratosferico!»

L’ex Juventus e Atalanta Carrera, nonché ex collaboratore di Antonio Conte, ha parlato del cammino stagionale dell’Inter ritenendolo stratosferico.

SCALPORE − L’ex collaboratore di Antonio Conte, Massimo Carrera sorpreso sul cammino di Juventus e Inter: «Devo ammettere che sarei rimasto sorpreso di vedere una Juventus così avanti in classifica. E come me lo pensano in molti: questo doveva essere l’anno della ricostruzione, dopo la stagione segnata dalla giustizia sportiva, e non era così scontato che potesse essere seconda con i lavori in corso. Quel che fa scalpore è il cammino dell’Inter, sta facendo davvero un percorso stratosferico, ma anche il campionato della Juventus è ottimo se l’obiettivo era ricostruire e partecipare alla prossima Champions».

Fonte: Tuttosport – Marina Salvetti