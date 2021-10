Caputi: «Inter più soluzioni di scorso anno. Calhanoglu mai stato costante»

Massimo Caputi, in collegamento su Sky Sport 24, ha analizzato la situazione dell’Inter sostenendo come i nerazzurri abbiano più soluzioni di gioco e offensive rispetto all’anno scorso. Una battuta anche su Calhanoglu

SOLUZIONI − Così Caputi sull’analisi dei nerazzurri: «Penso che gli aspetti positivi siano superiori a quelli negativi. La scelta di Inzaghi è stata giusta dell’Inter perché da continuità al lavoro di Antonio Conte e inoltre lui stesso ha fatto bene negli anni alla Lazio. L’Inter sta giocando a mio avviso bene. Sul piano del gioco e delle soluzioni offensive ha più alternative rispetto ad un anno fa. Ma l’Inter è meno solida in fase difensiva per i giocatori che ha in difesa. Hakan Calhanoglu non è mai stato costante, non mi stupisco di questo suo avvio altalenante».