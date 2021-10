De Rosa: «Napoli grande sorriso. Inter deve sistemare un po’ la difesa»

Geri De Rosa, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato delle tre squadre che occupano i primissimi posto della classifica. L’Inter deve sistemare qualcosa in fase difensiva

PRIME TRE − Le riflessioni di De Rosa su Napoli, Milan e Inter: «Il sorriso ovviamente c’è l’ha il Napoli che è in testa alla classifica, ma anche il Milan nonostante qualche problema fisico come le assenze di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. Le altre devono risolvere ancora qualcosa come l’Inter che deve sistemare un po’ la difesa». In queste prime sette giornate di campionato, i nerazzurri hanno subito otto gol contro i soli tre e cinque rispettivamente di Napoli e Milan.