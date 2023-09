Capuano: «Inzaghi troppo turnover? No, ha rosa lunga e forte»

Fanno discutere le scelte di Simone Inzaghi per la partita non andata molto bene contro la Real Sociedad. Giovanni Capuano difende però il tecnico su Twitter.

ROSA – Giovanni Capuano difende insolitamente il tecnico dell’Inter dopo la partita in Europa: «Inzaghi ha fatto troppo turnover per la prima in Champions League? In realtà ha cambiato un uomo per pacchetto (difesa/esterni/centrocampo/attacco) in un paio di casi per scelte obbligate. De Vrij è stato un titolare al pari di Acerbi. Ha una rosa lunga e forte, cosa avrebbe dovuto fare? L’unica critica che mi sento di condividere è che, in questo momento, Thuram è irrinunciabile».