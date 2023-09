Bastoni, serata storta contro la Real Sociedad. Ripartire, e in fretta

Serata nera per Bastoni all’Anoeta: contro la Real Sociedad è suo l’errore che costa il vantaggio dei padroni di casa contro l’Inter. Una serata storta per il difensore che va dimenticata in fretta

ERRORE – Molti tifosi dell’Inter avranno ancora negli occhi l’errore (o orrore) di Bastoni che nella sfida fra Real Sociedad ed Inter è costato il vantaggio degli spagnoli. Un errore di superficialità o troppa sicurezza del difensore che forse si è fidato troppo delle sue doti ed ha finito per perdere in maniera goffa il pallone. Una serata ricca di errori, complice il forte pressing della Real Sociedad e la netta sensazione che lo scivolone iniziale abbia pesato e non poco sul ragazzo poi incapace (come tutta la squadra del resto) di reagire alle continue folate della Real Sociedad. Un match da dimenticare insomma, e in fretta: l’Inter è attesa da un calendario ricco di impegni, a cominiciare dalla sfida di domenica contro l’Empoli. E ad Inzaghi servirà il miglior Bastoni.