Capuano: «L’Inter è battibile. Lautaro Martinez-Thuram? Più forti l’anno scorso»

Giovanni Capuano, negli studi di Sportitalia, ha commentato il momento positivo dell’Inter e del lavoro svolto e che dovrà svolgere il tecnico Inzaghi.

ATTENZIONE – Nel corso della puntata odierna di Sportitalia, il noto giornalista Giovanni Capuano ha commentato l’attuale situazione in casa Inter. Tanti i temi toccati tra cui gli infortuni dei nerazzurri e il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Queste le sue parole: «L’Inter è assolutamente battibile, è stato anche fatto in passato. Anche Inzaghi adesso dovrà gestire gli infortuni e avrà un bel po’ di partite senza difensori centrali. Continuo a credere che la Juventus non sia ancora per lo Scudetto, poi magari dopo il mercato di gennaio potrebbe essere diverso. Invece non capisco perché diano il Milan fuori dalla vittoria dello scudetto. Aspetterei un po’ prima di mettere fuori i rossoneri. L’Inter sono tre anni che fa mercato alla pari o guadagnandoci, i veri problemi li ha Zhang che potrebbero arrivare a giugno per la dirigenza. Gli infortuni non sono un dettaglio, Inzaghi deve sperare che vada bene il rientro di Bastoni altrimenti si è davvero ai livelli del Milan. Non posso immaginare che Cuadrado possa giocare una volta ogni tre giorni. Pavard se rientra tra dieci giorni l’Inter avrà giocato già 3/4 partite. Inzaghi i problemi li ha, in attacco va bene ma credo che questo pacchetto sia più scarso rispetto allo scorso anno».