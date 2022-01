Capello: «Juventus in corsa con Vlahovic? Inter più forte! Anche se…»

Fabio Capello, ex allenatore – tra le altre -, di Juventus, Roma e Milan, in una lunga intervista sul Corriere dello Sport ha parlato dell’arrivo di Vlahovic alla Juventus, della corsa scudetto in Serie A e anche dell’Inter di Simone Inzaghi.

CON VLAHOVIC – Juventus più competitiva con l’arrivo di Vlahovic? Capello commenta così: «Con l’arrivo di Vlahovic succederà che una delle quattro squadre in zona UEFA Champions League ne uscirà e la Juventus prenderà il suo posto. Vlahovic è il giocatore più interessante che si potesse trovare in questo momento. Lui farà una differenza rilevante, è il giocatore che mancava alla Juventus. Juventus in corsa per lo scudetto? Il distacco con l’Inter è troppo forte. L’unica squadra in grado di competere per il titolo è il Napoli. Dipende però più dall’Inter che dal Napoli, finora non sono stati molto fortunati».

BEN STRUTTURATA – Capello si concentra a parlare solo dei nerazzurri: «L’Inter ha una rosa solida, strutturata. In società ci sono persone che capiscono di calcio e di mercato. Sanno quali siano le necessità, hanno chiaro lo scopo, cioè mantenersi ad alto livello, e mi pare che si stiano muovendo di conseguenza: Gosens, Caicedo. Io penso che l’Inter possa portare avanti almeno un mini-ciclo di vittorie senza particolari problemi».

DERBY – Capello dice la sua anche riguardo a Inter-Milan in programma subito dopo la sosta: «Derby di Milano? L’Inter non sembra quella di un mese fa, e in Champions bisogna aspettare, è un test molto importante».

Fonte: Corriere dello Sport – Marco Evangelisti