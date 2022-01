Brazao in uscita dall’Inter: slitta ancora l’annuncio ufficiale dal Brasile

Brazao non è più virtualmente un calciatore dell’Inter ma per l’annuncio ufficiale bisogna pazientare un altro po’. In via di definizione tutta la parte burocratica legata al prestito del portiere brasiliano

AFFARE QUASI CONCLUSO – Per la cessione di Gabriel Brazao (vedi articolo) è praticamente tutto fatto. Manca solo l’annuncio ufficiale, che tarda rispetto alle previsioni. Il portiere brasiliano classe 2000 in questi giorni si sta allenando regolarmente con il Cruzeiro, che non ha ancora annunciato il suo arrivo in prestito dall’Inter in questa sessione invernale di mercato. E di conseguenza non ha ancora ultimato l’iter per il tesseramento. Il tutto verrà sistemato nelle prossime ore, quando è atteso l’annuncio ufficiale. Brazao è pronto a rimettersi in gioco con il Cruzeiro, che in questi giorni sta valutando i suoi progressi post-infortunio. L’Inter è convinta che il ritorno a casa sia la soluzione ideale per il 21enne brasiliano. Attesi aggiornamenti a breve.