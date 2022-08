Cannavaro: «Scudetto? Inter e Milan davanti! Lukaku? I cavalli di ritorno…»

Fabio Cannavaro, nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, ha parlato del campionato di Serie A e dell’Inter, contendente per lo scudetto

SCUDETTO – Queste le parole di Cannavaro a proposito della lotta scudetto in Serie A: «Mi viene da dire Inter e Milan o Milan e Inter, fate un po’ voi, con la Roma a una incollatura o comunque non distante. Il passato conta e Pioli e Inzaghi partono con un bel vantaggio. Poi ognuno ci ha inserito giocatori particolari, che finiranno per incidere. Il colpo dell’estate? Il rientro di Lukaku ha un peso, anche se io ci vado sempre con cautela sui cavalli di ritorno. Dybala e non solo lui hanno infiammato giustamente Roma. Su Di Maria e Pogba è superfluo parlare. Ma a me incanta De Ketelaere, un talento puro che non va paragonato ad alcun predecessore perché deve essere lasciato libero di esprimere quello che sa. Per il sottoscritto, è bellissimo da vedere».

Fonte: Antonio Giordano – Corriere dello Sport